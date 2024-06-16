SLY BETTYスライ×ベティちゃんマキシワンピース入手困難レア ブラック ...

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ブランド…SLYBETTYサイズ…１着用回数…2回人気キャラクター「BETTY」とSLYがコラボしたマキシワンピース。ボリュームたっぷりのシルエットで動くだけで可愛い。model:H174B80W60H85着用サイズ:1着丈 138.5身幅（脇下）31.5（ゴム有）お顔が見えないお取引となるのでお互いに気持ちのよいご縁となるよう記載事項厳守にてお付き合いよろしくお願いいたします。他にもブランド子供服やキャラクター、キッズ用品を多数出品していきます引越しにつきどんどんお安く出品していきます説明が足りなかったりでご不明な点はお気軽にお問い合わせください(=゜ω゜)ノ問い合わせなく購入後に質問、クレーム言うのはご遠慮ください。お取引内容など大事な記載があるので必ず自己紹介をご確認いただきお取引をお待ちしております