kate spade★財布★コインケース★カードケース★リボン★

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必ずプロフもご覧くださいm(__)mご覧いただきありがとうござます。他サイトにも出品しましたので、突然削除することもありますことご了承くださいませ。ご購入の際は、コメントをいただけると助かります。m(__)m新品未使用です。ラスベガスのグランドキャナルショップスのkatespadeにて購入しましたが、使用する機会が無いまま自宅保管していました。ご利用になりたい方がいたらと思い、出品いたします。■カラー：ブラック×ライトピンク(black/warm)■素材：レザー■サイズ(約)：縦8cm×横14cm×マチ1cm■仕様：スナップボタン式開閉 内側：カードポケット×6 ：クリアポケット×1 外側：ファスナーポケット×1コインとカードが入る大きさで、お札は折りたたんで入れられます。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※あくまでも素人保管品のため、細部まで気にされる方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※