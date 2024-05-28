  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
商品番号 J62805596879
商品名

ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
ブランド名 アニヤハインドマーチ
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

こちらのサイトで、信頼している方からお譲り頂きましたが、綺麗なお品物で、結局勿体なくて使う事が出来ず……(\u003e_\u003c)大切に保管しておりましたが、エナメルのバッグで御座います為、経年劣化からベタつき等が出てしまう前に、綺麗な状態で欲しい方にお譲りさせて頂きたいと思います！(前出品者様説明文)◆ANYAHINDMARCHアニヤハインドマーチシワ加工のエナメル光沢がさりげなくアクセントとなるアニヤハインドマーチの本革トートバッグでございます。本革ですが、割と軽量で型崩れせずに自立するので綺麗にご愛用頂けます。ミドルサイズで使い勝手よくマチがしっかりとあるので収納力もそこそこございます。暗めのブラウンカラーで合わせやすく光沢があるのでカジュアルになりすぎずクラス感のあるデイリーコーディネートをお楽しみ頂けます。◆それほど使用はしておりませんので、多少くすみ等みられますが概ね良好な綺麗めなコンディションでございます。もちろんベタ剥がれなどもございません。◆実寸サイズcm24×25×13外側　表面　オープンポケット×2.裏面　前面オープンポケット×1内側　ファスナーポケット×1付属品　保存袋素材···エナメル素材···レザー(本革)、エナメルカラー···レッドトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)カラー···ブラウントートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地送料がかかって参りますので、お値引不可でお願い致します(\u003e_\u003c)カラー···ブラウン、レッドトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地
http://narcologia.ru/goods/peroration117215.html
http://narcologia.ru/goods/septet202419.html
http://narcologia.ru/goods/traverse591726.html
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
美品】アニヤハインドマーチ エナメル トート スマイリー ネイビー ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
アニヤハインドマーチ（ANYA HINDMARCH）BITS｜&｜BOBS｜トートバッグ｜エナメルレザー｜黒｜ハイブランド・ブランド専門の中古通販サイト（59351）
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
アニヤハインドマーチ ナイロンエナメルデザイントートバッグ リボン ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
Anya Hindmarch アニヤ・ハインドマーチ リボンスタッズ 2WAY トート ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
2年保証』 新品 ラルフローレン 黒 本革 トート〜バック トートバッグ ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
お値下げ♡美品♡アニヤハインドマーチ トートバッグ | フリマアプリ ラクマ
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
税込) 【新品未使用】ロックミー カバ ルイヴィトン キーリング付き ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
希少！！】 Waves cooga ウェーヴス 大人気 完売品 エナメル トート ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
美品 アニヤ・ハインドマーチ Anya Hindmarch バッグ トートバッグ ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
大切な人へのギフト探し-アニヤハインドマーチ ポケットショ•ッパー ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
Anya Hindmarch アニヤ・ハインドマーチ リボンスタッズ 2WAY トート ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
アニヤハインドマーチ ペンの通販 100点以上 | ANYA HINDMARCHを買う ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
美品♡ ANYA HINDMARCH ハンドバッグ-
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
話題の人気 アニエスベーボヤージュ♡agnes b.VOYAGE♡トートバッグ ...
ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡
アニヤハインドマーチ Anya Hindmarch トートバッグ ショルダーバッグ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru