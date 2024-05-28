ANYA HINDMARCH エナメルトートバッグ 極美品♡

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こちらのサイトで、信頼している方からお譲り頂きましたが、綺麗なお品物で、結局勿体なくて使う事が出来ず……(\u003e_\u003c)大切に保管しておりましたが、エナメルのバッグで御座います為、経年劣化からベタつき等が出てしまう前に、綺麗な状態で欲しい方にお譲りさせて頂きたいと思います！(前出品者様説明文)◆ANYAHINDMARCHアニヤハインドマーチシワ加工のエナメル光沢がさりげなくアクセントとなるアニヤハインドマーチの本革トートバッグでございます。本革ですが、割と軽量で型崩れせずに自立するので綺麗にご愛用頂けます。ミドルサイズで使い勝手よくマチがしっかりとあるので収納力もそこそこございます。暗めのブラウンカラーで合わせやすく光沢があるのでカジュアルになりすぎずクラス感のあるデイリーコーディネートをお楽しみ頂けます。◆それほど使用はしておりませんので、多少くすみ等みられますが概ね良好な綺麗めなコンディションでございます。もちろんベタ剥がれなどもございません。◆実寸サイズcm24×25×13外側 表面 オープンポケット×2.裏面 前面オープンポケット×1内側 ファスナーポケット×1付属品 保存袋素材···エナメル素材···レザー(本革)、エナメルカラー···レッドトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地特徴···A4サイズ収納可(大容量)カラー···ブラウントートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地送料がかかって参りますので、お値引不可でお願い致します(\u003e_\u003c)カラー···ブラウン、レッドトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···無地