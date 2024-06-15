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LoisCRAYON ストライプ柄ロングシャツ
商品番号 V78123875481
商品名

LoisCRAYON ストライプ柄ロングシャツ
ブランド名 ロイスクレヨン
特別価格 税込 1,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイスクレヨンのシャツです。袖に紐リボンが通っていて引っ張ればギャザースリーブになるデザインが可愛いです♪ロングだけなので細身のパンツを合わせたり、スカートにインして着たり色々な着こなしが出来ました！定価約25000円カラー···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/reflector610364.html
http://narcologia.ru/goods/plaque243307.html
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