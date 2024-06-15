LoisCRAYON ストライプ柄ロングシャツ

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商品詳細
ロイスクレヨンのシャツです。袖に紐リボンが通っていて引っ張ればギャザースリーブになるデザインが可愛いです♪ロングだけなので細身のパンツを合わせたり、スカートにインして着たり色々な着こなしが出来ました！定価約25000円カラー···グレー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···コットン季節感···春、夏、秋
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