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マツオインターナショナル 長袖 バンドカラー シャツ ホックボタン ジャケット
商品番号 K29169890904
商品名

マツオインターナショナル 長袖 バンドカラー シャツ ホックボタン ジャケット
ブランド名 センソユニコ
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！自己紹介、説明文をしっかり読んで頂きご購入宜しくお願い致しますm(__)m■ブランド：マツオインターナショナル■カラー：ブラウン■サイズ表記：＊■素材：＊■平置きサイズ実寸（㎝）着丈：49身幅：52肩幅：41袖丈：52(多少の誤差はご了承下さい。)■コンディション:BD:デッドストックS:新品未使用品A:使用感の少ない極美品B:一般的な古着程度、目立つ汚れナシC:使用感、目立つ汚れアリ⏬全商品検索⏬#えんじぇるあいすオール#えんじぇるあいすレディスG7
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