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リップンディップ　レディースラインストーンタンクトップ
商品番号 E81608446089
商品名

リップンディップ　レディースラインストーンタンクトップ
ブランド名 リップンディップ
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リップンディップの今季の新作、ラインストーンのタンクトップです。タグは取ってしまいましたが、試着1回のみの美品です。ラインストーンなので輝きが凄いです。ストーンの取れもないです。サイズはレディースのLサイズ。定価、9000円位でした。購入後のキャンセル、返金はお断りしてます。
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