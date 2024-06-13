リップンディップ　レディースラインストーンタンクトップ

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商品詳細
リップンディップの今季の新作、ラインストーンのタンクトップです。タグは取ってしまいましたが、試着1回のみの美品です。ラインストーンなので輝きが凄いです。ストーンの取れもないです。サイズはレディースのLサイズ。定価、9000円位でした。購入後のキャンセル、返金はお断りしてます。
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