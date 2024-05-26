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2、3回着用しましたが、汚れ等なく美品です☺︎⚠︎写真を撮るとどうしても明るく写ってしまうのですが、3枚目が、1番本体に近いお色味になります！！どちらかと言うと淡いグリーンっぽい感じです！購入前に必ずプロフィール欄をご覧下さい。#journalstandard#ブラウス