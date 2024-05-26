tsumori chisato(ツモリチサト)コラボコットン刺繍半袖シャツ

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新品未使用 ツモリチサト バイ ニコアンド ヤシの木 コットン 刺繍シャツ L

閲覧いただきありがとうございます♪大好評のニコアンドとtsumorichisatoのコラボアイテムに、2022SSのデザインが登場。存在感抜群のプリントが目を引く半袖シャツ。ヤシの木柄の刺繍が夏らしさを感じさせてくれます。一枚でも、レイヤードスタイルにも◎定価¥7590〈ヤシの木エンブロイダリー〉シーズン:2012Spring/Summer『コスタリカコレクションより』ヤシの木をかき分け、どんどん進むネイチャーサファリ。ラフなタッチで描いたヤシの木と海と大地をダイナミックな刺繍で表現しました。サイズ着丈約71cm身幅約56cm袖丈約27cm肩幅約55cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)mサイズ：Mタグ表記カラー：ブラック素材本体:綿100%刺繍糸:ポリエステル100%新品未使用で目立つ傷や汚れはございませんが自宅保管していましたのでご理解の程よろしくお願いします。コンパクトに畳んで発送させて頂きます。畳じわなどがあるかもしれませんがご了承くださいm(__)mご不明な点などはコメントでお願いします♪カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···コットン季節感···春、夏