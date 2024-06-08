コム・デ・ギャルソンの長袖シャツ

色...ブラウン袖丈...長袖柄・デザイン...刺繍柄・デザイン...総柄,刺繍柄・デザイン...総柄,襟付きテイスト・シーン...カジュアルコム・デ・ギャルソンの長袖シャツです。身丈約66cm 身幅約43cm 袖丈約58cmです。（私が測ったので、おおよその値になります。参考程度の数値となりますのでご了承下さい。）地厚目な生地で、これからの季節に着て頂けると思います。結構前の品なのでMサイズですが、小さい作りだと思います。セーターやカーディガンの下に着るのに良いサイズ感だと思います。あまり着用していないので、状態は良いですが、クリーニングしたまましまって置いたので、シワにはなっています。メルカリ便でお送りさせて頂くので、シワでもご了承頂ける方、ご購入のご検討頂けると幸いです。



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