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B2ナノユニバー七分袖ブラウス花柄レース刺繍リボンイエロー黄色無地コットン綿春夏
商品番号 E49324673807
商品名

B2ナノユニバー七分袖ブラウス花柄レース刺繍リボンイエロー黄色無地コットン綿春夏
ブランド名 ナノユニバース
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nanouniverseナノユニバースふわっとした広がりのあるブラウス民族柄にフリンジ付きリボンが素敵です流行りのペールイエローがおすすめ☆7分袖程度目立つダメージはなく綺麗な状態です◇カラーペールイエローペールカラー◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈57/59/58/26＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿+°ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。あくまでも古着、自宅保管品ですので、ご理解いただける方にお譲りしたいと思っています♪新品同様をお求めの方はご遠慮ください＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿+°その他にも類似商品出品中春夏秋冬対応の在庫ありますので覗いてみてください(●˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷす———————————————————+++BL-2230416
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