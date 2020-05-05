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- LOLO ロロ 白 シャツ 長袖 S コットン 綺麗め プルオーバーシャツ
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商品詳細
LOLOロロの白プルオーバーシャツです。気を遣い過ぎて着用回数少なめです。丸襟と大きめ１つボタンと両サイドの大きなポケットが特徴的です。平置き素人採寸ですが、着丈61cm身幅50cm(脇下)肩幅40cmです。Sサイズと表記されていますが、Mサイズの方でも楽に着れます。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
http://narcologia.ru/goods/financier985960.html
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http://narcologia.ru/goods/troupe473911.html
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LOLO (ロロ) 定番プルオーバーシャツ size:S
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