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LOLO ロロ　白　シャツ　長袖　S コットン　綺麗め　プルオーバーシャツ
商品番号 A18054888491
商品名

LOLO ロロ　白　シャツ　長袖　S コットン　綺麗め　プルオーバーシャツ
ブランド名 ロロ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOLOロロの白プルオーバーシャツです。気を遣い過ぎて着用回数少なめです。丸襟と大きめ１つボタンと両サイドの大きなポケットが特徴的です。平置き素人採寸ですが、着丈61cm身幅50cm(脇下)肩幅40cmです。Sサイズと表記されていますが、Mサイズの方でも楽に着れます。テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント
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LOLO (ロロ) 定番プルオーバーシャツ size:S

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LOLO 定番プルオーバーシャツ - SUSCON + RUSTIC HOUSE ONLINESTORE

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