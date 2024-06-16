ラルフローレン　ポロシャツ　レディース　M165/92A ホワイト

こちらはラルフローレンレディースポロシャツ、お色は白でラルフローレンのロゴは紺色、サイズはM165/92Aです。特に傷や汚れもなく、まだまだ着て頂ける商品ですが、あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。普段着やゴルフ、乗馬、テニスなどのスポーツにもいかがでしょうか？平置き採寸肩幅36.5身幅42.5着丈65



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