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UNIQLO ユニクロ コーデュロイ ロングシャツ 長袖 ワンピース Mサイズ
商品番号 O17712216694
商品名

UNIQLO ユニクロ コーデュロイ ロングシャツ 長袖 ワンピース Mサイズ
ブランド名 ユニクロ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-Brandname-【UNIQLO】ユニクロ-Sex-レディースユニセックス-Size-表記(サイズM)着丈107cm/身幅52cm/肩幅48cm/袖丈52cm※多少の誤差はご了承下さい。【マネキンのサイズは下記になります】肩幅:38cmチェスト:80cmウエスト:60cmヒップ:85cm-Cloth-綿100%-Color-緑カーキグリーン系-Condition-【B】-S:新品未使用/デッドストックA:使用感のあまりない比較的綺麗な状態B:一般的な古着の状態C:部分的に目立つ汚れやダメージがある状態D:着用には問題のない状態-addto-色···グリーン袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コーデュロイ-管理番号-1449その他も出品しております‪\\♡︎/︎----------------------------#古着えり氏のレディース一覧#古着えり氏の古着一覧-----------------------------◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いです。◾️購入は基本コメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際は気軽にコメントから交渉して下さい。◾️古着特有の匂い、汚れ、シワ、シミ等、多少ある事をご理解頂いた上で購入お願い致します。◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/Adder473375.html
http://narcologia.ru/goods/passivity237583.html
http://narcologia.ru/goods/recommended371290.html
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