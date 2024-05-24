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エルメス　ポロシャツ　サイズ36 S　半袖　オレンジ　トップス　レディース
商品番号 M52982123158
商品名

エルメス　ポロシャツ　サイズ36 S　半袖　オレンジ　トップス　レディース
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESエルメス　半そでポロシャツ／トップス　オレンジ(色の再現が難しくて、写真は少し赤みがかってますが、もう少しだけオレンジっぽい感じです)レディースコンディションは目立ったキズや汚れなどは見当たりません。サイズは表記36S相当実寸着丈54肩幅34身幅38袖丈15.5平置採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。よろしくお願い致します。柄・デザイン...無地カラー...オレンジ袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/influenza257093.html
http://narcologia.ru/goods/navigate79830.html
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