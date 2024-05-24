エルメス ポロシャツ サイズ36 S 半袖 オレンジ トップス レディース ...

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HERMESエルメス 半そでポロシャツ／トップス オレンジ(色の再現が難しくて、写真は少し赤みがかってますが、もう少しだけオレンジっぽい感じです)レディースコンディションは目立ったキズや汚れなどは見当たりません。サイズは表記36S相当実寸着丈54肩幅34身幅38袖丈15.5平置採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。よろしくお願い致します。柄・デザイン...無地カラー...オレンジ袖丈...半袖季節感...春,夏,秋