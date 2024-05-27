✨新品 ミラオーウェン 透けニットセットストレートキャミワンピース ネイビー 0

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⭐️コメントなし即購入大歓迎です⭐️❣全国送料無料・匿名配送です❣✅商品番号：r1595-9✅ブランド：ミラオーウェンMilaOwen✅サイズ：00:着丈:121cm,バスト:82cm,ウエスト:82cm✅カラー：ネイビー✅素材：写真をご確認ください。✅状態：新品未使用タグ付きの美品です✨✅商品紹介型番：09WFO224289定価：15,950円透けニットセットストレートキャミワンピース【ワントーンでモードに昇華したシアーニット×ストレートキャミソールワンピースセット】【Design/Styling】透け感のある繊細なニットと、ソリッドなデザインのキャミソールワンピースをセットにしたレイヤードアイテム。あえてカラーをワントーンにそろえることでモードな雰囲気に仕上げました。タートルニットは細いリブ編みが縦ラインを強調し、やや透ける肌が大人の色香を纏います。手首にくしゅくしゅと生地がたまるよう袖は長くし、シンプルな中に女性らしさとエッジを加算しました。キャミソールワンピースは、ストレートシルエットと背中のダブルストラップが大人な印象です。お手持ちのアイテムと合わせて、様々な着こなしをお楽しみいただけます。【Fabric】ニットには細く繊細な糸を、ワンピースにはスーツ地のようなフォーマルな生地を使用しました。※小さく畳んで発送します。梱包上のシワはご了承ください。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※自宅保管品となりますので、完璧をお求めの方、敏感な方は購入をお控えください。ご理解頂ける方のみ購入をご検討ください。(商品確認しておりますが素人が見ていますので、見落としがある場合もあります。)$$5080#まひきろママのお店＋ブランド名でご検索ください。#まひきろママのお店レディース