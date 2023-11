最終値引き　美品SEE BY Chloe ハンドバッグ（2way）

早めに売りたいので値下げしました。シーバイクロエの薄い水色とグレーが混ざったような落ち着いた色合いのハンドバッグです。爽やかな色合いでオールシーズン使えます。形は一番オーソドックスで、大きさは底(マチ)の部分で横21センチ、縦15センチ、高さ(持ち手含まず)19センチで、カバンの開け口チャックがある高さで言うと、横28センチ(チャックの長さではなくカバンの幅のみの長さ)小ぶりながら割と入るのでとても使いやすいと思います。数年前に5-6万円ほどで購入、結婚式の二次会などで数回使いましたが、外観に大きな汚れはありません。着脱可のショルダー紐あり、ショルダーバッグとしても使えます。写真6枚目、金色の金具のところに傷がありますが、7枚目にあるように外側からは見えず内側なので気にならないと思います。バッグの中は、ジップ付きのポケット1つ、内ポケット2つで、中地に茶色がかった汚れが少しありますが、内側なので目立ちません(写真8-10枚目)。用途がなくなってしまったので出品します。質問などあればお願いします。カラー···グレーブルー柄・デザイン···無地素材···本革



