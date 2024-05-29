特価 未使用 照り艶良！大粒13ミリ天然バロックパール ピアス 14kgf

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天然バロックパールピアス天然バロックパールのピアスです。改まった場所でもカジュアルでも使える万能ピアスです。市価よりかなりお安くしております。照り艶良く、形もあまり歪ではなく可愛いです。パールホワイト系バロックパール縦13mm程ポスト14kgfおまけでお付けするキャッチは貝パールです。箱はお付きしません。お安くしておりますのでプチプチに包んでゆうパケットにてのお届けとなります。