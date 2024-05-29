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特価 未使用 照り艶良！大粒13ミリ天然バロックパール ピアス 14kgf
商品番号 D14350519871
商品名

特価 未使用 照り艶良！大粒13ミリ天然バロックパール ピアス 14kgf
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然バロックパールピアス天然バロックパールのピアスです。改まった場所でもカジュアルでも使える万能ピアスです。市価よりかなりお安くしております。照り艶良く、形もあまり歪ではなく可愛いです。パールホワイト系バロックパール縦13mm程ポスト14kgfおまけでお付けするキャッチは貝パールです。箱はお付きしません。お安くしておりますのでプチプチに包んでゆうパケットにてのお届けとなります。
http://narcologia.ru/goods/encourage598072.html
http://narcologia.ru/goods/update609495.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei418771.html
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天然バロックパール ピアス 13ミリ程 14kgf 真珠 パール | フリマアプリ ラクマ
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天然バロックパール ピアス 13ミリ程 14kgf 真珠 パール
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【受注生産品】ブライダルやフォーマルにも＊選べるパール＊大粒バロックパールと14KGFフープのピアス | STELLA BRIDAL - オシャレ花嫁さま御用達ウェディングアクセサリーショップ ＜ステラブライダル＞
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