【最終価格】シャネル レアデザイン カメリア　パテントレザー　黒　二折長財布

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商品詳細
パテントレザーのブラックの二つ折長財布カラフルなカメリアデザインがおしゃれ中は比較的綺麗ですが表面は使用感が若干ありますカメリアの右側に少し目立つスレや汚れがあります付属品箱ギャランティカード#二つ折り#長財布#カメリア#パテントレザー#ブラックサイズW18cm H10.5cmD2cmブラック×ホワイト×ピンク×レッド素材パテントレザー正規店購入品カード入れ×8ポケット×2札入れ×1小銭入れ×1#クリスマス#セール#忘年会#年末88888→87777→86666→85555→84444→83333→82222→81111→79999→78888→77777→76666→75555→74444→73333→72222→71111→69999→68888→67777→66666→65555→64444→63333→62222→61111→59999→58888→57777→56666→55555→54444→53333→52222→51111→49999→48888→47777→46666→45555→44444→43333→42222→41111→39999→38888→37777→36666→35555→34444→33333→32222→32111→31999→31888→31777→31666
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