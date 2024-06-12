【美品】コーチ　ボルドー　ミニハンドバッグ

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コーチの正規店で2012年に購入したミニハンドバッグです。数回結婚式出席時に使用した程度で、傷もほとんどなく非常に程度の良いミニハンドバッグです。素人採寸ですが、幅25cm高さ15cmマチ12cm持ち手15cmとなります。新品ではないため、小傷などがあるかと思いますが、返品については致しかねますので、ご理解ある方のご購入をお待ちしております。#COACH#coach#コーチ#ハンドバッグ#ボルドー#ワインレッド#winered