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高級感　FURLA メトロポリス ショルダーバッグ　レザー　チェーン　袋付
商品番号 Q59432043993
商品名

高級感　FURLA メトロポリス ショルダーバッグ　レザー　チェーン　袋付
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,345 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも多数バッグ類ございます♪詳しくは#VintageFreakブランドバッグをご覧くださいませ♪○商品FURLAメトロポリスショルダーバッグ○色希少　カーキ○サイズ高さ約11横幅約16マチ約7○状態目立つ汚れ等はございません。あくまで中古品となりますのでご理解頂ける方のみでお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。大手ブランドリユースショップにて購入し、鑑定済みの商品となりますのでご安心してご購入して頂けます♪
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