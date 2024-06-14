絵画　額　額縁　ゴールド　レトロ　昭和レトロ　アンティーク　油絵　絵

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絵画 額 額縁 ゴールド レトロ 昭和レトロ アンティーク 油絵 絵ジェームスという作家さんの『波』という作品の複製画になります。絵画の事に関しては詳しくない為、額縁としての販売となります。古いものですので細かな傷や汚れ等ございますが全体的にはそこまで大きな傷はなく、中古品としての状態は悪くないかと思います。とてもゴージャスな額縁ですので、存在感抜群で室内がとても華やかになるかと思います！あくまで自宅保管であることをご理解いただける方のご購入をお願いいたします。額縁高さ 49.5横幅 81.7絵をはめるところ縦 33横 65※他でも販売していますので商品がなくなっている可能性もございます。購入前にご確認くださいませ。※迅速・丁寧な発送を心がけておりますが、仕事の関係で遅くなる場合があります。ご容赦ください、、、。※発送方法は未定ですが商品に応じて（割れ物など）、もしくはその時の一番安価な方法で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島などの遠方の方は余分に送料いただく可能性ありますので、前もってご連絡をよろしくお願いいたします。(メルカリ便では頂きません)#油絵#絵画#風景画#額縁 #額#豪華#複製画#アンティーク#ロココ#ゴールド#インテリア#インテリアアート#クリスマス#アート#レプリカ#ゴージャス#ジェームス