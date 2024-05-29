ヴィトン財団美術館　トートバッグとポーチ　セット

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商品詳細
素材...綿(キャンバス/帆布)カラー...グレー直接 美術館で買ったものですトートバッグは 写真の通り底と表底辺端っこに1箇所ずつ何か付いていますが 内側はきれいです表側も 付着以外は 色ムラや ヤケもなく きれいです写真は ムラがあるように見えますがポーチはファスナー近くの布が 色変わりしてる感じですが あまり使ってないので 内側もとてもきれいです若干のお値下げ可能です
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