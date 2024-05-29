【至極のガンチーニ】フェラガモ ワンショルダーバッグ 肩掛け レザー 黒

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商品をご覧頂きありがとうございます(^^)全商品、即決OKです！気になることはコメント下さいね！#ぽんたのレディース#ぽんたのバッグ●アイテムSalvatoreFerragamoサルヴァトーレフェラガモワンショルダーバッグハンドバッグデカガンチーニ肩掛けレザーシルバー金具黒●状態大きく目立つ傷や汚れは見当たずキレイな状態の良好品です。金具に多少の変色はございます。目立ちませんがお写真にてご確認ください。シンプルでエレガント、素敵なフォーマルバッグを是非この機会に！●実寸※平置きで計測高さ24㎝橫34㎝マチ5㎝ショルダー38cm（素人による採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい）●カラーブラック 黒シルバー 銀●素材レザー 本革●購入元大手リユースショップ正規品鑑定済み★★★★★★★★★管理番号 Y