CINEMA CLUB レディースジャケット　サイズＬ　チェック柄

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数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます。⭐️フォローして頂いた方⭐️100円お値引きさせて頂きますので、購入前に「フォロー済み」と、お気軽にお知らせください。商品管理番号１７０✴️即購入大歓迎✴️送料無料✴️匿名配送✴️非喫煙者不明点ございましたらお気軽にコメントください^o^確認次第お返事致します！~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~以下商品説明です。【ブランド】CINEMACLUB【素材】画像参照下さい。【カラー】チェック柄‼️サイズのご確認お願いいたします‼️【サイズ】 ≪平置き寸法≫⭐️【肩幅】約 ３８cm⭐️【身幅】約 ４５cm⭐️【袖丈】約 ５７cm⭐️【着丈】約 ５７cm※素人採寸のため多少の誤差はお許しください。※保管上または梱包でシワはご容赦ください。❣️写真にてご確認の上ご購入ください❣️❣️中古ご理解いただける方でご購入ご検討願います❣️その他コートあります。#naomiのコート●注意事項●どうしても小さな傷、汚れ等は見落としてしまうこともございます。完璧な状態を求められる方や細かいことを気になされる方はご購入をお控え下さいますようお願い致します。※コメントのやり取り中でも先に購入された方を優先してお取引させていただきます。※お取り置きや専用ページは 承っておりません。早い物勝ちです。⭐️また、日中は仕事のため、ご質問に関してのお返事が夕方からとなります。申し訳ございませんが、ご理解いただければと思います。ご購入お待ちしております。