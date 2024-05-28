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【美品】 MICHAEL KORS　マイケルコース　長袖ワンピース　花柄
商品番号 N17108814232
商品名

【美品】 MICHAEL KORS　マイケルコース　長袖ワンピース　花柄
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,808 円
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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】■ブランドMICHAELKORSMICHAELKORSMichaelKorsMichaelKorsmichaelkorsmichaelkorsマイケルコースマイケルコース■商品名ワンピースニットワンピース長袖ワンピースないとワンピース膝丈ワンピース袖フリワンピース花柄ワンピースドレス■色・柄ブラックホワイト黒白花花柄フラワー■表記サイズXXS■生産国中国■素材ビスコース　63%ナイロン　37%■実寸サイズ(単位:cm)着丈：92身幅：33肩幅：30袖丈：58(素人寸法のため、多少の誤差はお許し下さい。)■デザイン繊維が細く長いので、なめらかでさらりとした感触が心地よく、やわらかで、体にフィットします。ストレッチ性があるので動きやすく、袖が広がっているところも可愛いです。■状態美品です。中古品ではありますが、目立った傷や汚れ・シミはなく、状態は良好だと思います。ワンピースドレスロングワンピース高級結婚式二次会パーティーレディース入園式発表会七五三クリスマス
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