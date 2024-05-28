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- 新品Sサイズ メゾンキツネ シングルフォックス Tシャツ ホワイト
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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ホワイト並行輸入品（海外正規品）となります国内正規品ではありませんのでご理解の上ご購入宜しくお願い致します。新品未開封です。購入後の返品、クレーム、キャンセルはお受けできませんので、ご理解ある方のみご購入をお願い致します。メゾンキツネワンフォックスTシャツ素材：綿100%サイズ：着丈/身幅/肩幅/袖丈(cm)S：68/46/43/19#メゾンキツネ#Tシャツ#キツネ
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