フレッドペリー/ポロシャツ

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商品詳細
一年前くらいに購入したフレッドペリーのポロシャツです！色はクリーム系の色で襟と袖部分に白の線が入ってます！シンプルでとてもかわいいです^_^よろしくお願いします！
http://narcologia.ru/goods/Lincoln456402.html
http://narcologia.ru/goods/tenet395763.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce959055.html
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