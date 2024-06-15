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新品☆フリルニットプルオーバー ホワイト
商品番号 X92941056849
商品名

新品☆フリルニットプルオーバー ホワイト
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 1,584 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡＊フリルニットプルオーバー＊〈カラー〉ホワイト〈サイズ〉着丈:51㎝　身幅32.5㎝※平置き採寸のため測り方により差がある場合がございます。〈素材〉ビスコース繊維（伸縮性のある素材です）バストから腕にかけてのフリルが目を引く、女子力高めなニットプルオーバー。snidel（スナイデル）など女性らしいガーリーなファッションがお好きな方にもオススメです。【ご注意いただきたい事】⚫︎ノーブランド、海外インポート製品の為、国内製造と比べると新品でもスレ傷があったり、縫製が雑な場合がございます。⚫︎サイズは若干誤差がある場合がございます。目安としてご活用ください。⚫︎丁寧に保管しておりますが、自宅保管、素人検品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。#フリルニット#お洒落ニット#お洒落上級者#フリルプルオーバー#フリルトップスカラー···ホワイト季節感···春、夏
http://narcologia.ru/goods/unusable611374.html
http://narcologia.ru/goods/unusable452574.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual950446.html
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