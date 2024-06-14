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- yarmo ヤーモ ストラップリネンシャツ
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商品詳細
ヤーモのリネンストライプシャツです。洗いジワがございますが、まだまだ着用していただけます。袖に小さな錆のような汚れがついています。※素人採寸のため、多少の差異や見落としはご了承ください。※USED／vintageをご理解のうえご購入お願いいたします。ロンハーマンPHEENYAURALEEイエナドゥーズィエムクラスアパルトモンドレステリアエンフォルドENFOLDplageスピックアンドスパンジャーナルスタンダードアーバンリサーチトゥモローランドマカフィーユナイテッドアローズビューティー\u0026ユースbeauty\u0026youthシップスビームスrokuシンゾーンTHESHINZONETODAYFULbaserangeジャンティーク古着ビンテージ60s70s80s90sオールドリネンUS古着USヴィンテージ20s30s40s50s軍ものアーミーMHLテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ素材···リネン(麻)
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