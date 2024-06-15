ESP VP-M／SetNeck ほぼ未使用品

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ご閲覧いただきましてありがとうございますトラブル防止の為、プロフィール欄のご一読をお願いします値下げ、取り置き、専用出品…等はお受けしておりません去年、楽器店で新品購入しました通常使用問題ありません購入の際にプロのリペアマンさんにトーンを排除してコイルタップスイッチを設置していただきましたピックアップのブリッジをセイモアダンカンのSH-5（ダンカンカスタム）に交換していただきました元のピックアップは付属しません付属品はESPのギグバッグ、トーンノブ、保証書、工具（画像にある物）になります。※ギタースタンドは付属しませんESPVIPERMSet-NeckcolorCherry生産終了品新品購入後、自宅のみで数回使用しただけなので新品同様かと思いますが神経質な方はご遠慮くださいよろしくお願いいたしますBODYMahogany(Thickness40mm)NECKHardMaple3P(BK,SW),HondurasMahogany(CH)GRIPSHAPEThinUFINGERBOARDEbony(BK,SW),Rosewood(CH),24fretsw/WhiteBinding(BK,SW),IvoryBinding(CH)RADIUS305RSCALE628mmNUT(width)Carbon(42mm)FRETJESCARFW57110-NSINLAYMOPFlagJOINTSet-neckTUNERGOTOHSG301-04MG-TBRIDGETonePros®T3BT\u0026T1ZPARTSCOLORBlackタイプ···SGタイプバイパーヴァイパーラウド ロックタイプ···SGタイプ