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FENDI フェンディ トートバッグ レディース ブラウン
商品番号 G84588172967
商品名

FENDI フェンディ トートバッグ レディース ブラウン
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 90,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FENDIフェンディトートバッグレディースブラウン8BH386ABVLF0PWZフェンディサンシャインミディアム■カテゴリ：トートバッグ、ショルダーバッグ■FENDISUNSHINEMEDIUM■カラー：CUOIO+OROSOFT(クオイオブラウン)■素材：カーフレザー、メタクリル樹脂■サイズ(約)：横(W)35cm×縦(H)31cm×マチ(D)17cm■ショルダー長さ：約90cm(調節不可)/幅約4cm■開閉オープン■付属品：保護袋■天然の革を使用している為、生産過程に生じる多少の色ムラ、キズ、スレ、ヘコミがある場合があります。2022年4月26日買いました、1回だけ使いました。
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