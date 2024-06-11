LEXIA クロコダイル 型押し ハンドバッグ イタリア製 革製

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インパクトのあるクロコダイル柄のハンドバッグ♪どんなシーンでもお使いいただける、丸みのあるシンプルなデザインです。ドイツ語で【VielGlück（幸運を！）】という意味の、箔押しハート型チャーム付。■カラー：レッド何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。自宅保管品になりますので、ご理解の上ご検討くださいますようお願いいたします。LANZETTILEXIAPELヴィンテージ古着