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LEXIA クロコダイル 型押し ハンドバッグ イタリア製 革製
商品番号 T11628753871
商品名

LEXIA クロコダイル 型押し ハンドバッグ イタリア製 革製
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

インパクトのあるクロコダイル柄のハンドバッグ♪どんなシーンでもお使いいただける、丸みのあるシンプルなデザインです。ドイツ語で【VielGlück（幸運を！）】という意味の、箔押しハート型チャーム付。■カラー：レッド何かご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください。自宅保管品になりますので、ご理解の上ご検討くださいますようお願いいたします。LANZETTILEXIAPELヴィンテージ古着
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