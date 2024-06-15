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入手困難　Remo スポークス　4本
商品番号 E84463936556
商品名

入手困難　Remo スポークス　4本
ブランド名 Espare
特別価格 税込 22,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。絶版して長く経つRemoのスポークス4本セットです。若干くすみがありますが、拭けば落ちます。一番大きい物が13.5？くらいのサイズで、小さい物が最小サイズから2インチ刻みで3つです。テリーボジオやラルクのユキヒロファンの方は必見です。ただでさえ珍しいスポークスのレアサイズたちです。ぜひこの機会をお見逃しなく。
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