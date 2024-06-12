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【新品タグ付き】カシミヤ100%　ダークグレー　マフラー　ストール
商品番号 G79911182685
商品名

【新品タグ付き】カシミヤ100%　ダークグレー　マフラー　ストール
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#たかーしーの出品一覧たかーしーの洋服一覧#りさのセール品はこちら　←愛する妻☆ブランドLANVIN　ランバン☆カラーグレー　ダークグレー　チャコールグレー☆サイズ50ｃｍ✕180cm☆素材カシミヤ100%冬場はもちろん、夏場でもエアコン対策でひざ掛け等に最適です☆
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