未使用★Falchi NY★オーストリッチ★ハンドバッグ

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商品詳細
FalchiNY（カルロス・ファルチ）の高級皮革オーストリッチのハンドバッグです。オーストリッチは丈夫で傷つきにくく、革としては最高級です。クイルマークも表裏にあります。タグをとってしまっていますが、外に持って出掛けたことはありません。お色はピンク。お出かけ、デートにピッタリです。
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