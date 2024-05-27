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未使用★Falchi NY★オーストリッチ★ハンドバッグ
商品番号 G24903213508
商品名

未使用★Falchi NY★オーストリッチ★ハンドバッグ
ブランド名 カルロスファルチ
特別価格 税込 3,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FalchiNY（カルロス・ファルチ）の高級皮革オーストリッチのハンドバッグです。オーストリッチは丈夫で傷つきにくく、革としては最高級です。クイルマークも表裏にあります。タグをとってしまっていますが、外に持って出掛けたことはありません。お色はピンク。お出かけ、デートにピッタリです。
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