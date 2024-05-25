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ポロラルフローレン　ポロシャツ　白　タンクトップ　ノースリーブ
商品番号 B45661738106
商品名

ポロラルフローレン　ポロシャツ　白　タンクトップ　ノースリーブ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポロラルフローレン　白　ポロシャツ　ノースリーブ普段Sやxsを着てる私がぴったりなくらいでした！なので子供サイズの表記ですが、XSと登録しました^_^着れずにシーズンが終わりそうなのでどなたかにお譲りします♡柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···春、夏
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