ポロラルフローレン　ポロシャツ　白　タンクトップ　ノースリーブ

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商品詳細
ポロラルフローレン 白 ポロシャツ ノースリーブ普段Sやxsを着てる私がぴったりなくらいでした！なので子供サイズの表記ですが、XSと登録しました^_^着れずにシーズンが終わりそうなのでどなたかにお譲りします♡柄・デザイン···無地カラー···ホワイト袖丈···袖なし季節感···春、夏
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