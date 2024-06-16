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- 袖プリーツブラウス レモンイエロー (メルローズ)
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商品詳細
レモンイエローの袖プリーツのブラウスです。新品未使用ですが、商品タグは取り外してしまっています。【素材】ポリエステル【寸法】着丈約54.5ｃｍ、身幅約47ｃｍ （数cmの誤差はご容赦下さい）
http://narcologia.ru/goods/Lincoln677202.html
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