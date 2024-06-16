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袖プリーツブラウス　レモンイエロー (メルローズ)
商品番号 R55289486137
商品名

袖プリーツブラウス　レモンイエロー (メルローズ)
ブランド名 メルローズ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レモンイエローの袖プリーツのブラウスです。新品未使用ですが、商品タグは取り外してしまっています。【素材】ポリエステル【寸法】着丈約54.5ｃｍ、身幅約47ｃｍ　　　　（数cmの誤差はご容赦下さい）
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