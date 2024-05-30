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【アロハシャツ】TWO PALMS レディースS
商品番号 L57582837592
商品名

【アロハシャツ】TWO PALMS レディースS
ブランド名 トゥーパームス
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···夏アロハシャツです！1度着用しましたが、それ以降自宅保管しております。
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