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YAMAHA サイレントブラス トロンボーン用
商品番号 X49829163931
商品名

YAMAHA サイレントブラス トロンボーン用
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAサイレントブラストロンボーン用旧型ですが使用頻度は少なめのようで、程度は悪くないと思います。こちら(メルカリ)で購入しましたが、プラクティスミュートとして少しだけ使っただけです。付属品は購入した時のままです。外箱および説明書は付属しません。画像1枚目のものと、9V角型電池が出品物となります。別のミュートを購入したため出品します。よろしくお願いします。※梱包材は再利用品です。ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/moped410568.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect741070.html
http://narcologia.ru/goods/preference178738.html
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