- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 楽器/器材
- >
- 管楽器
- >
- YAMAHA サイレントブラス トロンボーン用
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
YAMAHAサイレントブラストロンボーン用旧型ですが使用頻度は少なめのようで、程度は悪くないと思います。こちら(メルカリ)で購入しましたが、プラクティスミュートとして少しだけ使っただけです。付属品は購入した時のままです。外箱および説明書は付属しません。画像1枚目のものと、9V角型電池が出品物となります。別のミュートを購入したため出品します。よろしくお願いします。※梱包材は再利用品です。ご了承ください
http://narcologia.ru/goods/moped410568.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect741070.html
http://narcologia.ru/goods/preference178738.html
ヤマハ YAMAHA サイレントブラス トロンボーン用 SB5X 充分な消音性はそのままに小型・軽量化 パーソナルスタジオ「STX-2」には生楽器の音を再現する新技術を搭載
YAMAHA サイレントブラス SB5-9 【トロンボーン・バストロンボーン用】
YAMAHA サイレントブラス SBJシリーズ - 楽器堂管楽器専門ショップ
YAMAHA ヤマハ サイレントブラス テナートロンボーン・テナーバストロンボーン用 SB5X
SB5X サイレントブラス トロンボーン
ヤマハ サイレントブラス SB5J テナー テナーバス バストロンボーン用 iPhoneと接続出来る変換アダプタ付き 新しくなったBrass Resonance Modeling ver.2.0のパーソナルスタジオ付き
ヤマハ テナートロンボーン、テナーバストロンボーン用サイレント ...
YAMAHA サイレントブラス SB5-9 【トロンボーン・バストロンボーン用】
YAMAHA / YSL-820G2 ヤマハ トロンボーン Trombone YSL820G2 ...
レンタル楽器 トロンボーン用 サイレントブラス SB5
u52533 中古 ヤマハ サイレントブラスシステム SB５-9 トロンボーン用 ...
ヤマハ サイレントブラスシステム【ガッキコム】
YAMAHA / SILENT BRASS PM5X ヤマハ サイレントブラス ピックアップ ...
http://narcologia.ru/goods/moped410568.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect741070.html
http://narcologia.ru/goods/preference178738.html
ヤマハ YAMAHA サイレントブラス トロンボーン用 SB5X 充分な消音性はそのままに小型・軽量化 パーソナルスタジオ「STX-2」には生楽器の音を再現する新技術を搭載
YAMAHA サイレントブラス SB5-9 【トロンボーン・バストロンボーン用】
YAMAHA サイレントブラス SBJシリーズ - 楽器堂管楽器専門ショップ
YAMAHA ヤマハ サイレントブラス テナートロンボーン・テナーバストロンボーン用 SB5X
SB5X サイレントブラス トロンボーン
ヤマハ サイレントブラス SB5J テナー テナーバス バストロンボーン用 iPhoneと接続出来る変換アダプタ付き 新しくなったBrass Resonance Modeling ver.2.0のパーソナルスタジオ付き
ヤマハ テナートロンボーン、テナーバストロンボーン用サイレント ...
YAMAHA サイレントブラス SB5-9 【トロンボーン・バストロンボーン用】
YAMAHA / YSL-820G2 ヤマハ トロンボーン Trombone YSL820G2 ...
レンタル楽器 トロンボーン用 サイレントブラス SB5
u52533 中古 ヤマハ サイレントブラスシステム SB５-9 トロンボーン用 ...
ヤマハ サイレントブラスシステム【ガッキコム】
YAMAHA / SILENT BRASS PM5X ヤマハ サイレントブラス ピックアップ ...