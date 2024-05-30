ほぼ日とYAECAがつくるLDKWAREのホームユニホームスモックTシャツ

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商品詳細
昨年秋、ほぼ日ネットストアで買いました¥13,200(税込)未使用ですが個人のクローゼット保管品ですご理解いただける方のご購入お待ちしていますレディース用柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···ボートネック サイズ着丈58肩幅43胸囲108袖丈45.5袖口幅14（㎝）スマホが入るくらいのポケット付きたっぷりした身幅ドライタッチ丈夫で型崩れしにくく、着用するごとに風合いが出ますシャツの上に着てもおしゃれです（写真5）
http://narcologia.ru/goods/secretarial795716.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford748473.html
http://narcologia.ru/goods/revamp568922.html
スモックTシャツ | LDKWARE UNIFORM 2022SS
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LDKWARE 2023 S&S LOOKBOOK | LDKWARE 2023 S&S
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