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ほぼ日とYAECAがつくるLDKWAREのホームユニホームスモックTシャツ
商品番号 N85272367745
商品名

ほぼ日とYAECAがつくるLDKWAREのホームユニホームスモックTシャツ
ブランド名 ホボニッカンイトイシンブン
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年秋、ほぼ日ネットストアで買いました¥13,200(税込)未使用ですが個人のクローゼット保管品ですご理解いただける方のご購入お待ちしていますレディース用柄・デザイン···無地袖丈···半袖ネック···ボートネック　サイズ着丈58肩幅43胸囲108袖丈45.5袖口幅14（㎝）スマホが入るくらいのポケット付きたっぷりした身幅ドライタッチ丈夫で型崩れしにくく、着用するごとに風合いが出ますシャツの上に着てもおしゃれです（写真5）
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