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美品★フレームワーク
商品番号 Y43073692710
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美品★フレームワーク
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 1,560 円
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商品詳細

数年前にルミネにて購入しました。何度か着用しましたが、シミ・汚れのない状態の良いお品だと思います。サイズ：身幅76センチ　　　　着丈(前)60センチ(後)71センチ(素人採寸ですので、多少の誤差があることをご理解ください。)色は６枚目が近いかと思いますが、なかなかうまく写せませんでした。気に入って手元に置いておきましたが、着ていただける方にお譲りしたく出品しました。折りたたんで発送いたします。自宅での保管であることをご理解して購入していただけたらと思います。ご購入後のクレームや返品はお受けできません。柄・デザイン···無地カラー···パープル季節感···夏、秋ジャーナルスタンダードユナイテッドアローズシンゾーンガリャルダガランテ
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