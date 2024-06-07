【国内正規品】プレイコムデギャルソン　半袖Tシャツ　ビッグ半ハート　刺繍ロゴ　S

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ご覧いただきありがとうございます。国内正規品で状態いいです♪●商品名・プレイコムデギャルソン 半袖Tシャツ ビッグ半ハート 刺繍ロゴ S●サイズ：S採寸身幅約42肩幅36×着丈51袖丈16cm平置き寸法※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー:ホワイト※【トラブル防止の為】古着になりますので写真を見て納得しご理解した上でご購入ください。※値段交渉対応します。※早い者勝ちです。