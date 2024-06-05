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【美品】オールドコーチ　ショルダーバッグ　黒　OLD COACH ヴィンテージ
商品番号 K15757057609
商品名

【美品】オールドコーチ　ショルダーバッグ　黒　OLD COACH ヴィンテージ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,811 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【極　美品】オールドコーチ　OLDCOACHのレザーバックです^^年代物の希少なバックです。作りもしっかりしており、まだまだご利用頂けます。内側にボールペンのインクの様な汚れある。その他は、外側はかなりの美品です！ここまで綺麗な物はレアだと思います。【シリアル/型番】A0869-11429【素材】レザー【仕様】外側：ボタンポケット×1内側：オープンポケット×1ファスナー付ポケット×1　　　携帯ポケット×1【サイズ】縦約17cm×横約35cm×マチ約11cmショルダー：〜約55cmカラー···ブラックオールドシリーズ···オールドコーチ柄・デザイン···無地素材···本革
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