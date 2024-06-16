green label relaxing オーバーサイズCPOジャケット

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商品詳細
グリーンレーベルリラクシングGREENLABELRELAXINGユナイテッドアローズUNITEDARROWSカラー サンドベージュオーバーサイズ、深スリット入りドロップショルダーさっと羽織ってかっこ良く♪スリット部分にうっすらと小さい汚れがあります。画像ありますのでご確認下さい。目立ちませんが、気になる方はご購入しないで下さい。全体的にはとてもキレイです。あくまでも古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。#はどすけ出品商品一覧#はどすけジャケットとスーツ出品一覧●サイズ 表記なし、Mサイズで出品着丈 約78㎝肩幅 約63㎝袖丈 約45.5㎝身幅 約55㎝⚫品質画像をご覧下さい。※発送について、土日祝日は都合により出来ないこともあります。大変申し訳ありませんがお急ぎの方はご遠慮願います。ご理解の程、宜しくお願い致します。A-172
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