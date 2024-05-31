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Roland FP-10 BK 【葛飾区】【現地受け渡しのみ】
商品番号 U59444057665
商品名

Roland FP-10 BK 【葛飾区】【現地受け渡しのみ】
ブランド名 ローランド
特別価格 税込 18,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローランドROLANDFP-10BK電子ピアノポータブルピアノ中古品となります。先日まで使っておりましたので動作は問題ありません。商品は・電子ピアノ本体・譜面台・電源アダプターのみとなります。オマケでピアノの教則本をお付けします。多段階のタッチレスポンスやスマホと連動させることができるなど、本格的に弾きたい方向けの電子ピアノだと思います。この機会に如何でしょうか？引き渡しは配送ではなく直接お願いいたします。葛飾区細田のアパートの駐車場に来ていただき直接お渡しできればと思います。（梱包は致しません。重いので車でお受け取りをお願いいたします。）
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