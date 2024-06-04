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ZARA ザラ　パッチポケットジャケット
商品番号 Q67331553466
商品名

ZARA ザラ　パッチポケットジャケット
ブランド名 ザラ
特別価格 税込 1,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品名ZARAザラ　パッチポケットジャケットウエストドロストコート●カラーライトベージュ●ポイントウエスト部分を絞れる仕様なのと、長すぎず短すぎない丈なので、コーディネートに取り入れやすいライトアウターです。●状態一回使用美品です。元々ボタンホールの作りがあまいです。（写真10枚目）¥10,990●サイズ　XL着丈→74肩幅→44身幅→63袖丈→57●素材タグをご確認ください。自宅保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper463809.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful319751.html
http://narcologia.ru/goods/conception953857.html
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