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- ZARA ザラ パッチポケットジャケット
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商品詳細
●商品名ZARAザラ パッチポケットジャケットウエストドロストコート●カラーライトベージュ●ポイントウエスト部分を絞れる仕様なのと、長すぎず短すぎない丈なので、コーディネートに取り入れやすいライトアウターです。●状態一回使用美品です。元々ボタンホールの作りがあまいです。（写真10枚目）¥10,990●サイズ XL着丈→74肩幅→44身幅→63袖丈→57●素材タグをご確認ください。自宅保管、素人検品ですので神経質な方はご遠慮ください。カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/housekeeper463809.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful319751.html
http://narcologia.ru/goods/conception953857.html
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ZARA(ザラ)の「パッチポケット付きシャツジャケット」 - PARTE
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