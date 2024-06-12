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- 【美品】it JAPAN シャツ ブラウス ペプラム ドット柄 水玉 フレア 黒
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商品詳細
◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】 ◆ポイント itJAPANのシャツブラウスです。ポリエステル生地(透け感無し、裏地無し)、フロッキープリントのドット柄入り、袖口はショートスリーブ(半袖、ウィングドスリーブ、フレアスリーブ)、下部に向かってフレアしたAライン\u0026ペプラム仕様、ポケットは無し、日本製です。◆カラー/色 ブラック/やや光沢のある黒色◆素材 ポリエステル100％◆サイズ【cm】 ・表記 Fサイズ ・身幅 56(脇下より採寸) ・着丈 59(背面の全長)(前面56) ・袖丈 12.5(肩から採寸) ・肩幅 33 ・裄丈 29 ＊平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。 ＊トルソーはサイズ9号(Mサイズ相当)です。◆コンディション 使用感少なく目立つ汚れ等は見当たりません。＊ループ部分にほつれ(写真10)があるように見えますが、フロッキー加工の一部です。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。●お値引きのご案内 フォロー割りあります^^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^^#FJRCMRF1496カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···ドット季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/browse209991.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome222443.html
http://narcologia.ru/goods/rouge96910.html
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