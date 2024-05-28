juana de arco ホアナデアルコ　パッチワークキャミソール 新品

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胸元の細かな切り替えが身体にフィットし、立体裁断のパッチワークで作られているので、しっかりしたホールド感のある着け心地で胸をサポートしてくれます。ヨガやスポーツの時にお勧めのキャミソールです。タグを切って試着しただけの新品ですjuanadearcoは日本で取り扱い店がなくなったので、今後手に入りにくい商品ですレーヨン96％ ポリウレタン4％＃ホアナデアルコ＃ホォアナデアルコ＃スポーツ＃スポーツウェア＃ヨガ＃ヨガウェア＃ピラティス＃ランニング＃インナー＃家着＃ルームウェア