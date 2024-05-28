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juana de arco ホアナデアルコ　パッチワークキャミソール 新品
商品番号 K92281803202
商品名

juana de arco ホアナデアルコ　パッチワークキャミソール 新品
ブランド名 アッシュペーフランス
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

胸元の細かな切り替えが身体にフィットし、立体裁断のパッチワークで作られているので、しっかりしたホールド感のある着け心地で胸をサポートしてくれます。ヨガやスポーツの時にお勧めのキャミソールです。タグを切って試着しただけの新品ですjuanadearcoは日本で取り扱い店がなくなったので、今後手に入りにくい商品ですレーヨン96％　ポリウレタン4％＃ホアナデアルコ＃ホォアナデアルコ＃スポーツ＃スポーツウェア＃ヨガ＃ヨガウェア＃ピラティス＃ランニング＃インナー＃家着＃ルームウェア
http://narcologia.ru/goods/stepchild411952.html
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