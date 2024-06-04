THOM BROWNEのポロシャツ　グレー色

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商品詳細
THOMBROWNEのポロシャツです。少し毛羽立ちがあります。一番人気のグレー色です。サイズ：0(XS～S相当)9号肩幅：41.0身幅：47.0着丈：58.0あくまで中古品だとご理解下さい。
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