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AC/DC GOOD ROCK SPEED グットロックスピード　バンドTシャツ
商品番号 E99685876693
商品名

AC/DC GOOD ROCK SPEED グットロックスピード　バンドTシャツ
ブランド名 グッドロックスピード
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2回着用の美品です。あくまでも中古品となりますので中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。サイズ:L（レディース：L，メンズ：M，Lサイズ相当）身幅：57/肩幅：52/着丈：71/袖丈：21柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック
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