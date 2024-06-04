AC/DC GOOD ROCK SPEED グットロックスピード　バンドTシャツ

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2回着用の美品です。あくまでも中古品となりますので中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。サイズ:L（レディース：L，メンズ：M，Lサイズ相当）身幅：57/肩幅：52/着丈：71/袖丈：21柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック